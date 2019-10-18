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جلطات أقعدته وشلته نصفياً ويعول 10.. مسن يناشد توفير كرسي متحرك

ليس لديه إلا راتب تقاعدي وضمان اجتماعي ويؤكد عدم قدرته على شرائه

ناشد أحد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاعلي الخير مساعدته؛ وذلك بتوفير كرسي كهربائي لصعود الدرج والنزول، بحكم عدم استطاعته المشي بسبب جلطات دماغية أقعدته عن الحركة وتسببت له في شلل نصفي.

وتلقت "سبق" تفاصيل معاناة المسن؛ حيث أوضح أنه يعاني من جلطات دماغية أقعدته عن الحركة، مشيراً إلى أن وجود الكرسي الكهربائي المتحرك سيخفف على أبنائه من حمله على الدرج بشكل يومي.

وقال: "أعول أسرة مكونة من ١٠ أفراد، وليس لدي إلا راتب تقاعدي ومرتب الضمان ا"، مؤكداً أنه لا يستطيع شراء الكرسي المتحرك.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية، وما يثبت الحالة تفصيلاً؛ حيث يمكن التواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

مناشدة ذوي الاحتياجات الخاصة كرسي كهربائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلطات أقعدته وشلته نصفياً ويعول 10.. مسن يناشد توفير كرسي متحرك
سبق

ناشد أحد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاعلي الخير مساعدته؛ وذلك بتوفير كرسي كهربائي لصعود الدرج والنزول، بحكم عدم استطاعته المشي بسبب جلطات دماغية أقعدته عن الحركة وتسببت له في شلل نصفي.

وتلقت "سبق" تفاصيل معاناة المسن؛ حيث أوضح أنه يعاني من جلطات دماغية أقعدته عن الحركة، مشيراً إلى أن وجود الكرسي الكهربائي المتحرك سيخفف على أبنائه من حمله على الدرج بشكل يومي.

وقال: "أعول أسرة مكونة من ١٠ أفراد، وليس لدي إلا راتب تقاعدي ومرتب الضمان ا"، مؤكداً أنه لا يستطيع شراء الكرسي المتحرك.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية، وما يثبت الحالة تفصيلاً؛ حيث يمكن التواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:36 PM

جلطات أقعدته وشلته نصفياً ويعول 10.. مسن يناشد توفير كرسي متحرك

ليس لديه إلا راتب تقاعدي وضمان اجتماعي ويؤكد عدم قدرته على شرائه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناشد أحد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاعلي الخير مساعدته؛ وذلك بتوفير كرسي كهربائي لصعود الدرج والنزول، بحكم عدم استطاعته المشي بسبب جلطات دماغية أقعدته عن الحركة وتسببت له في شلل نصفي.

وتلقت "سبق" تفاصيل معاناة المسن؛ حيث أوضح أنه يعاني من جلطات دماغية أقعدته عن الحركة، مشيراً إلى أن وجود الكرسي الكهربائي المتحرك سيخفف على أبنائه من حمله على الدرج بشكل يومي.

وقال: "أعول أسرة مكونة من ١٠ أفراد، وليس لدي إلا راتب تقاعدي ومرتب الضمان ا"، مؤكداً أنه لا يستطيع شراء الكرسي المتحرك.

وتحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية، وما يثبت الحالة تفصيلاً؛ حيث يمكن التواصل مع الحالة على الرقم: (0559418567).

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