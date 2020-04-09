النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 42.282

حالات الوفاة تصل إلى 908

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 908 حالات، بعد مفارقة 96 مصابًا للحياة.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أُجريت في هذا الوقت بلغ 28578.

فيروس كورونا الجديد تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 42.282
سبق

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 908 حالات، بعد مفارقة 96 مصابًا للحياة.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أُجريت في هذا الوقت بلغ 28578.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:32 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 42.282

حالات الوفاة تصل إلى 908

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
828

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 908 حالات، بعد مفارقة 96 مصابًا للحياة.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أُجريت في هذا الوقت بلغ 28578.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,819
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,094

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة