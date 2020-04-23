"يويفا" يحدد معايير التأهل لدوري الأبطال.. ويحافظ على اسم "يورو 2020"

اجتمع مع لجنته من خلال تقنية الاتصال بالفيديو

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون على أساس الجدارة الرياضية، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد القاري خلال اجتماع لجنته التنفيذية الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو، بأن على الدول "استكشاف جميع الخيارات الممكنة" لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، موضحاً "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب "يويفا" (من الدوريات) اختيار أندية لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة إلى نتائج الموسم الحالي.

ورغم أمله باستكمال الموسم الحالي بطريقة أو بأخرى، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد الآن للنظر في "أسباب مشروعة" لإنهاء الدوريات المحلية حيث وصلت، مع اعتبار الترتيب الحالي نهائياً واستخدامه كأساس لتحديد الفرق المتأهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

من جهة أخرى، أكد "يويفا"، أن كأس أوروبا المقبلة ستبقى على اسمها "يورو 2020"، وذلك على الرغم من أرجائها حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بعد اجتماع اللجنة التنفيذية تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات في إنكلترا لعام واحد لتقام في يوليو 2022. وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر "يويفا" في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما قرر "يويفا" دفع مبلغ 70 مليون يورو فوراً للأندية التي تخلت عن لاعبيها لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 دوري الأمم الأوروبية. وكان مقرراً دفع هذه المبالغ بمجرد انتهاء مباريات الأدوار الفاصلة المؤهلة لكأس أوروبا 2020 التي كانت مقررة في مارس الماضي وتم تأجيلها بسبب توقف المسابقات.