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"السديس" عن تسليم "كسوة الكعبة" لـ "السدنة": دولة تحرص وقيادة تهتم

رئيس "شؤون الحرمين": السعودية دائماً تسخّر كل الإمكانات لخدمة الإسلام

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالكعبة المشرّفة قِبلة المسلمين, وأن تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- كسوة الكعبة المشرّفة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسّد هذا الاهتمام العظيم, ويؤكّد حرص الدولة -رعاها الله- على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرّفة وخدمتها.

وقال السديس: إن حكومة المملكة العربية السعودية -أيّدها الله- دائماً ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدّساتهم, واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرّفة إنما هو نهجٌ يسير عليه كل مَن تولى قيادة هذا البلد المعطاء, وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام.

ورفع الرئيس العام بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وأمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان -حفظهم الله- سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمامٍ لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين والحجاج.

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"السديس" عن تسليم "كسوة الكعبة" لـ "السدنة": دولة تحرص وقيادة تهتم
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالكعبة المشرّفة قِبلة المسلمين, وأن تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- كسوة الكعبة المشرّفة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسّد هذا الاهتمام العظيم, ويؤكّد حرص الدولة -رعاها الله- على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرّفة وخدمتها.

وقال السديس: إن حكومة المملكة العربية السعودية -أيّدها الله- دائماً ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدّساتهم, واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرّفة إنما هو نهجٌ يسير عليه كل مَن تولى قيادة هذا البلد المعطاء, وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام.

ورفع الرئيس العام بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وأمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان -حفظهم الله- سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمامٍ لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين والحجاج.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:40 AM

"السديس" عن تسليم "كسوة الكعبة" لـ "السدنة": دولة تحرص وقيادة تهتم

رئيس "شؤون الحرمين": السعودية دائماً تسخّر كل الإمكانات لخدمة الإسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالكعبة المشرّفة قِبلة المسلمين, وأن تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- كسوة الكعبة المشرّفة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله- لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسّد هذا الاهتمام العظيم, ويؤكّد حرص الدولة -رعاها الله- على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرّفة وخدمتها.

وقال السديس: إن حكومة المملكة العربية السعودية -أيّدها الله- دائماً ما تسخر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدّساتهم, واهتمامها وحرصها على الكعبة المشرّفة إنما هو نهجٌ يسير عليه كل مَن تولى قيادة هذا البلد المعطاء, وأنهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام.

ورفع الرئيس العام بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرّمة، وأمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان -حفظهم الله- سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمامٍ لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين والحجاج.

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