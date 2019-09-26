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"تعليم جازان" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بأوبريت "وأطل الصقر"

"أبو هادي" أكد حرص القيادة عل تلبية كل ما يخدم المنظومة التعليمية

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، باليوم الوطني للمملكة الـ89، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمثقفين والمثقفات والأعيان، وذلك على مسرح كليتَيْ إدارة الأعمال والهندسة بمدينة جيزان.

وفي التفاصيل: افتتح الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير عام التعليم بجازان ألقتها نيابة عنه الطالبة رغد بنت يحيى الكريري، والتي أكد من خلالها اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه– وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –أيدهما الله– بالتعليم حتى وصل لهذه المكانة المرموقة على مستوى العالم؛ وذلك لما وجده من دعم واهتمام ورعاية وتلبية كل ما يخدم المنظومة التعليمية، وكل ما يهم أبناء الوطن ويضمن جودة المخرج التعليمي، والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تشجع على التفكير والابتكار والإنجاز؛ لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وشدد "أبو هادي" في ختام كلمته، على أهمية اليوم الوطني في استرجاع واستذكار المنجزات التي حققت، والعمل على تحقيق الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن بإذن الله تحقيق مستقبل مشرق للتعليم بمنطقة جازان، وغيرها من مناطق وطننا العزيز، بما يتفق ورؤية المملكة ٢٠٣٠، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

واستمع الحضور لقصيدة وطنية عن المملكة وقياداتها الحكيمة والحازمة ومنجزاتها المتواصلة، كما شارك أحد طلاب التربية الخاصة بمشاركة وطنية عبر طريقة برايل للمكفوفين، تحدث فيها عن الوطن وكل ما يمثله لأبناء وبنات البلد، معبراً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم.

واختتم الحفل بأوبريت وطني كبير بعنوان "وأطلّ الصقر"، والذي يحكي قصة توحيد ‫المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، ويستعرض مسيرة الملوك العظماء للمملكة، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

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"تعليم جازان" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بأوبريت "وأطل الصقر"
سبق

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، باليوم الوطني للمملكة الـ89، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمثقفين والمثقفات والأعيان، وذلك على مسرح كليتَيْ إدارة الأعمال والهندسة بمدينة جيزان.

وفي التفاصيل: افتتح الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير عام التعليم بجازان ألقتها نيابة عنه الطالبة رغد بنت يحيى الكريري، والتي أكد من خلالها اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه– وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –أيدهما الله– بالتعليم حتى وصل لهذه المكانة المرموقة على مستوى العالم؛ وذلك لما وجده من دعم واهتمام ورعاية وتلبية كل ما يخدم المنظومة التعليمية، وكل ما يهم أبناء الوطن ويضمن جودة المخرج التعليمي، والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تشجع على التفكير والابتكار والإنجاز؛ لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وشدد "أبو هادي" في ختام كلمته، على أهمية اليوم الوطني في استرجاع واستذكار المنجزات التي حققت، والعمل على تحقيق الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن بإذن الله تحقيق مستقبل مشرق للتعليم بمنطقة جازان، وغيرها من مناطق وطننا العزيز، بما يتفق ورؤية المملكة ٢٠٣٠، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

واستمع الحضور لقصيدة وطنية عن المملكة وقياداتها الحكيمة والحازمة ومنجزاتها المتواصلة، كما شارك أحد طلاب التربية الخاصة بمشاركة وطنية عبر طريقة برايل للمكفوفين، تحدث فيها عن الوطن وكل ما يمثله لأبناء وبنات البلد، معبراً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم.

واختتم الحفل بأوبريت وطني كبير بعنوان "وأطلّ الصقر"، والذي يحكي قصة توحيد ‫المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، ويستعرض مسيرة الملوك العظماء للمملكة، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:51 PM

"تعليم جازان" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بأوبريت "وأطل الصقر"

"أبو هادي" أكد حرص القيادة عل تلبية كل ما يخدم المنظومة التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، باليوم الوطني للمملكة الـ89، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية والمثقفين والمثقفات والأعيان، وذلك على مسرح كليتَيْ إدارة الأعمال والهندسة بمدينة جيزان.

وفي التفاصيل: افتتح الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير عام التعليم بجازان ألقتها نيابة عنه الطالبة رغد بنت يحيى الكريري، والتي أكد من خلالها اهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه– وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –أيدهما الله– بالتعليم حتى وصل لهذه المكانة المرموقة على مستوى العالم؛ وذلك لما وجده من دعم واهتمام ورعاية وتلبية كل ما يخدم المنظومة التعليمية، وكل ما يهم أبناء الوطن ويضمن جودة المخرج التعليمي، والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تشجع على التفكير والابتكار والإنجاز؛ لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وشدد "أبو هادي" في ختام كلمته، على أهمية اليوم الوطني في استرجاع واستذكار المنجزات التي حققت، والعمل على تحقيق الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن بإذن الله تحقيق مستقبل مشرق للتعليم بمنطقة جازان، وغيرها من مناطق وطننا العزيز، بما يتفق ورؤية المملكة ٢٠٣٠، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

واستمع الحضور لقصيدة وطنية عن المملكة وقياداتها الحكيمة والحازمة ومنجزاتها المتواصلة، كما شارك أحد طلاب التربية الخاصة بمشاركة وطنية عبر طريقة برايل للمكفوفين، تحدث فيها عن الوطن وكل ما يمثله لأبناء وبنات البلد، معبراً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم.

واختتم الحفل بأوبريت وطني كبير بعنوان "وأطلّ الصقر"، والذي يحكي قصة توحيد ‫المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، ويستعرض مسيرة الملوك العظماء للمملكة، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

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