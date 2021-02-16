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"قَتْلٌ كان على وَجه أَمِنَت معه القتيلة من الجاني".. تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في قاتل زوجته طعنًا

في حُكم نفّذته الداخلية اليوم مؤكدة حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل حدًّا في مواطن في تبوك، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته "مواطنة سعودية الجنسية"؛ وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في تبوك بمنطقة تبوك، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وَجْهٍ أَمِنَت معه القتيلة من الجاني، وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً، والحكم عليه بالقتل حدًّا، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري اليوم الثلاثاء 4/ 7/ 1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحَذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قَتْلٌ كان على وَجه أَمِنَت معه القتيلة من الجاني".. تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في قاتل زوجته طعنًا
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل حدًّا في مواطن في تبوك، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته "مواطنة سعودية الجنسية"؛ وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في تبوك بمنطقة تبوك، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وَجْهٍ أَمِنَت معه القتيلة من الجاني، وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً، والحكم عليه بالقتل حدًّا، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري اليوم الثلاثاء 4/ 7/ 1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحَذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:32 AM

"قَتْلٌ كان على وَجه أَمِنَت معه القتيلة من الجاني".. تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في قاتل زوجته طعنًا

في حُكم نفّذته الداخلية اليوم مؤكدة حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل حدًّا في مواطن في تبوك، كان قد أقدَمَ على قتل زوجته "مواطنة سعودية الجنسية"؛ وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في تبوك بمنطقة تبوك، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري -سعودي الجنسية- على قتل زوجته/ هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري -سعودية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين؛ مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وَجْهٍ أَمِنَت معه القتيلة من الجاني، وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً، والحكم عليه بالقتل حدًّا، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني/ عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري اليوم الثلاثاء 4/ 7/ 1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحَذّر في الوقت ذاته كل مَن تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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