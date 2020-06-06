النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

بعد منشورات "ترامب" المثيرة للجدل.. "فيسبوك" يدرس إجراء تغييرات

عقب اتهامه باختلاق "الأعذار" لعدم مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي

يدرس الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى نشر منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ولم يتعهّد زوكربيرغ بتغييرات محددة في تلك السياسة في منشور على "فيسبوك" بعد أيام من استقالة موظفين وادعاء بعضهم أنه استمرّ في خلق أعذار لعدم تحدي "ترامب".

وقال: "أعرف أن كثيرين منكم يعتقد أنه كان يتعيّن علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب، التي تضمنت عبارة: "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار".

وأضاف، بحسب رويترز: "سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها".

وأكد أن الشركة ستراجع الخيارات المحتملة لمعالجة المحتوى، الذي يمثل خرقًا أو خرقًا جزئيًّا بصرف النظر عن قرار تركه أو حذفه".

وأوضح زوكربيرغ أن شركة "فيسبوك" ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها فيما يتعلق بما إذا كانت ستحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات، التي يمكن أن تسبب قمعًا للناخبين، وستبحث بناء برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون مهمون.

وأكّد زوكربيرغ أنه على الرغم من أنه اعتبر تصريحات ترامب "مسيئة بشكل كبير" فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف.

وتقضي سياسة "فيسبوك" إما بترك المنشور أو حذفه. وقال زوكربيرغ: إنه الآن ستجري دراسة خيارات أخرى.

وشكّك موظفون خلال اجتماع للعاملين في الأسبوع الماضي في موقف زوكربيرغ بشأن منشور ترامب.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
بعد منشورات "ترامب" المثيرة للجدل.. "فيسبوك" يدرس إجراء تغييرات
سبق

يدرس الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى نشر منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ولم يتعهّد زوكربيرغ بتغييرات محددة في تلك السياسة في منشور على "فيسبوك" بعد أيام من استقالة موظفين وادعاء بعضهم أنه استمرّ في خلق أعذار لعدم تحدي "ترامب".

وقال: "أعرف أن كثيرين منكم يعتقد أنه كان يتعيّن علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب، التي تضمنت عبارة: "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار".

وأضاف، بحسب رويترز: "سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها".

وأكد أن الشركة ستراجع الخيارات المحتملة لمعالجة المحتوى، الذي يمثل خرقًا أو خرقًا جزئيًّا بصرف النظر عن قرار تركه أو حذفه".

وأوضح زوكربيرغ أن شركة "فيسبوك" ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها فيما يتعلق بما إذا كانت ستحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات، التي يمكن أن تسبب قمعًا للناخبين، وستبحث بناء برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون مهمون.

وأكّد زوكربيرغ أنه على الرغم من أنه اعتبر تصريحات ترامب "مسيئة بشكل كبير" فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف.

وتقضي سياسة "فيسبوك" إما بترك المنشور أو حذفه. وقال زوكربيرغ: إنه الآن ستجري دراسة خيارات أخرى.

وشكّك موظفون خلال اجتماع للعاملين في الأسبوع الماضي في موقف زوكربيرغ بشأن منشور ترامب.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:05 PM

بعد منشورات "ترامب" المثيرة للجدل.. "فيسبوك" يدرس إجراء تغييرات

عقب اتهامه باختلاق "الأعذار" لعدم مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,463

يدرس الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى نشر منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ولم يتعهّد زوكربيرغ بتغييرات محددة في تلك السياسة في منشور على "فيسبوك" بعد أيام من استقالة موظفين وادعاء بعضهم أنه استمرّ في خلق أعذار لعدم تحدي "ترامب".

وقال: "أعرف أن كثيرين منكم يعتقد أنه كان يتعيّن علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب، التي تضمنت عبارة: "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار".

وأضاف، بحسب رويترز: "سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها".

وأكد أن الشركة ستراجع الخيارات المحتملة لمعالجة المحتوى، الذي يمثل خرقًا أو خرقًا جزئيًّا بصرف النظر عن قرار تركه أو حذفه".

وأوضح زوكربيرغ أن شركة "فيسبوك" ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها فيما يتعلق بما إذا كانت ستحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات، التي يمكن أن تسبب قمعًا للناخبين، وستبحث بناء برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون مهمون.

وأكّد زوكربيرغ أنه على الرغم من أنه اعتبر تصريحات ترامب "مسيئة بشكل كبير" فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف.

وتقضي سياسة "فيسبوك" إما بترك المنشور أو حذفه. وقال زوكربيرغ: إنه الآن ستجري دراسة خيارات أخرى.

وشكّك موظفون خلال اجتماع للعاملين في الأسبوع الماضي في موقف زوكربيرغ بشأن منشور ترامب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,935

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة