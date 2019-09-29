وزير الشؤون الإسلامية يرفع التعازي للقيادة ولذوي الفقيد الفغم

وصفه بالمخلص وحبيب الجميع

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التعازي والمواساة للقيادة الرشيدة، ولأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، ولعموم الشعب السعودي، واصفاً الفقيد بالمخلص والذي نال محبة الجميع.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ"، قال فيها: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمين ولأسرة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة اللواء المخلص وحبيب الجميع عبدالعزيز الفغم، رحمه الله"، مختتماً تغريدته بسؤال المولى عز وجّل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان حادثة وفاة "الفغم"، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية والعالمية، فيما أشار موقع Tweeplers المختص بمتابعة الوسوم التي تتصدّر موقع "تويتر"، إلى أن وسم "عبدالعزيز الفغم" هو الأكثر تداولاً على مستوى العالم.