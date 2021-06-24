حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

"تقنين المحتوى" تحذر من إنتاج ما يمس النظام العام عبدالله الراجحي سبق 2019-06-24 حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 06:06 PM

"تقنين المحتوى" تحذر من إنتاج ما يمس النظام العام العقوبة 5 سنوات سجناً وغرامة 3 ملايين ريال





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حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.