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"تقنين المحتوى" تحذر من إنتاج ما يمس النظام العام

العقوبة 5 سنوات سجناً وغرامة 3 ملايين ريال

حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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"تقنين المحتوى" تحذر من إنتاج ما يمس النظام العام
سبق

حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:06 PM

"تقنين المحتوى" تحذر من إنتاج ما يمس النظام العام

العقوبة 5 سنوات سجناً وغرامة 3 ملايين ريال

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,819

حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إلى أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,622
31.1 مليار ..

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