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مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف 50 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

يتم الإيداع الأحد القادم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 50 مليونًا لأشهُر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر للعام المالي 2021، وسوف يتم الإيداع يوم الأحد القادم.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف 50 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 50 مليونًا لأشهُر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر للعام المالي 2021، وسوف يتم الإيداع يوم الأحد القادم.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:43 PM

مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف 50 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

يتم الإيداع الأحد القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 50 مليونًا لأشهُر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر للعام المالي 2021، وسوف يتم الإيداع يوم الأحد القادم.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

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