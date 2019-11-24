مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف 50 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

يتم الإيداع الأحد القادم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 50 مليونًا لأشهُر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر للعام المالي 2021، وسوف يتم الإيداع يوم الأحد القادم.



فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم للطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.



كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.