مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11012 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 78.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11012.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومبكو، والتأمين العربية، وتبوك الزراعية، وإس تي سي؛ الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وسدافكو، وسلامة، وسيسكو، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.19%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وتبوك الزراعية، ومشاعر ريت، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، ومبكو؛ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 226.00 نقطة ليقفل عند مستوى 24660.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 1032 صفقة.