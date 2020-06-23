النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43

قال: نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ متوقع أن تكون الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام يُستثنى من ذلك منطقة مكة المكرّمة، متوقع اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تراوح الحرارة عليها بين "43" و"48" درجة مئوية وباقي مدن المملكة.. والعظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وأردف: متوقع اليوم الثلاثاء نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ متوقع أن تكون الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام يُستثنى من ذلك منطقة مكة المكرّمة، متوقع اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تراوح الحرارة عليها بين "43" و"48" درجة مئوية وباقي مدن المملكة.. والعظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وأردف: متوقع اليوم الثلاثاء نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:46 AM

باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43

قال: نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,916

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ متوقع أن تكون الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام يُستثنى من ذلك منطقة مكة المكرّمة، متوقع اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تراوح الحرارة عليها بين "43" و"48" درجة مئوية وباقي مدن المملكة.. والعظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وأردف: متوقع اليوم الثلاثاء نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,210
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,477

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة