باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43

قال: نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ متوقع أن تكون الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام يُستثنى من ذلك منطقة مكة المكرّمة، متوقع اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تراوح الحرارة عليها بين "43" و"48" درجة مئوية وباقي مدن المملكة.. والعظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وأردف: متوقع اليوم الثلاثاء نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.