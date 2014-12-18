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وصول الطائرتين الإغاثيتين الخامسة والسادسة لدعم الشعب الأفغاني

سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة.. ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 1,674 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية.

وأصبح إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي للشعب الأفغاني 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تمّ تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال ست طائرات إغاثية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية، إضافة إلى القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1,920 طناً، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول الطائرتين الإغاثيتين الخامسة والسادسة لدعم الشعب الأفغاني
سبق

وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 1,674 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية.

وأصبح إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي للشعب الأفغاني 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تمّ تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال ست طائرات إغاثية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية، إضافة إلى القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1,920 طناً، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:43 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
03:48 PM

وصول الطائرتين الإغاثيتين الخامسة والسادسة لدعم الشعب الأفغاني

سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة.. ضمن الجسر الجوي السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت، اليوم، الطائرتان الإغاثيتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 1,674 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية.

وأصبح إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي للشعب الأفغاني 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تمّ تسييرها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال ست طائرات إغاثية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية و576 حقيبة إيوائية، إضافة إلى القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1,920 طناً، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة للشعب الأفغاني الشقيق، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,818
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,492
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2.5 مليار ..

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