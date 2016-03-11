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الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان

قالت: صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات يمكنها العودة

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في إشعار اليوم، إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسة، مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان
سبق

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في إشعار اليوم، إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسة، مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:49 AM

الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان

قالت: صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات يمكنها العودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في إشعار اليوم، إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسة، مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

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