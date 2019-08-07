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بعد مغادرة آخر رحلة فجراً .. مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس

أول بلد عربي يستفيد من الخدمة عبر أكثر من 5 آلاف حاج وصلوا إلى مكة

أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممّن استفادوا من هذه الخدمة.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة، 5051 تونسياً.

يُذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدّمت هذه المبادرة خدماتها في كل من: باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مغادرة آخر رحلة فجراً .. مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس
سبق

أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممّن استفادوا من هذه الخدمة.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة، 5051 تونسياً.

يُذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدّمت هذه المبادرة خدماتها في كل من: باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:16 AM

بعد مغادرة آخر رحلة فجراً .. مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس

أول بلد عربي يستفيد من الخدمة عبر أكثر من 5 آلاف حاج وصلوا إلى مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممّن استفادوا من هذه الخدمة.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة، 5051 تونسياً.

يُذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدّمت هذه المبادرة خدماتها في كل من: باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا.

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