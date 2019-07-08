أمير مكة المكرمة يقدم واجب العزاء لأسرة إبراهيم أفندي

ذوو الفقيد عبروا عن تقديرهم للأمير الفيصل على تعازيه

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي الذي وافته المنية أمس الأحد.

وسأل الأمير خالد الفيصل، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.