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بفعل السيول.. التراب يطمر جسر شهدان بجازان وينذر بإغلاق "الدولي" مجددًا

سد الحماية ينهار عن "أبو القعايد" و"سبق" ترصد وسط مطالبات بتدارك الأمر

رصدت عدسة "سبق" جسر وادي شهدان، مساء اليوم، وقد طمره التراب بفعل السيول التي شهدها قبل يومين وتسببت في إغلاق الطريق الدولي وصعود السيول إلى أعلى الطريق الدولي الرابط بين بيش وصبيا وتحديداً في أبو القعايد .

وحذر أهالٍ من استمرار الوضع دون تنظيف مخارج ومداخل السيل من أسفل الجسر مما قد يكرر صعوده فوق الطريق وقطعه على المارة كما حدث سابقًا، حيث تشهد مسائل وادي شهدان في رؤوس الجبال الشرقية حاليًا أمطارًا متوسطة متوقعين جريان السيول على إثرها.

وأكد عدد من المارة على الطريق الدولي في صبيا وتحديدًا جسر أبو القعايد قبل يومين، شعورهم باهتزازات قوية في الجسر خلال جريان السيول وهو الجسر الذي كان قد تعرض لانكشاف أساساته في وقت سابق ومنعت الشاحنات من عبوره لوقت طويل.

وعلى مقربة من جسر وادي شهدان، هددت السيول قرية أبو القعايد ولم يتبق من السد الحامي سوى بقايا بسيطة؛ حيث انهيار السد وأعمال الإنشاء به أيضًا يهدد بدخول السيول إلى القرية حال جريانه بقوة، مطالبين بتدارك الأمر.

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بفعل السيول.. التراب يطمر جسر شهدان بجازان وينذر بإغلاق "الدولي" مجددًا
سبق

رصدت عدسة "سبق" جسر وادي شهدان، مساء اليوم، وقد طمره التراب بفعل السيول التي شهدها قبل يومين وتسببت في إغلاق الطريق الدولي وصعود السيول إلى أعلى الطريق الدولي الرابط بين بيش وصبيا وتحديداً في أبو القعايد .

وحذر أهالٍ من استمرار الوضع دون تنظيف مخارج ومداخل السيل من أسفل الجسر مما قد يكرر صعوده فوق الطريق وقطعه على المارة كما حدث سابقًا، حيث تشهد مسائل وادي شهدان في رؤوس الجبال الشرقية حاليًا أمطارًا متوسطة متوقعين جريان السيول على إثرها.

وأكد عدد من المارة على الطريق الدولي في صبيا وتحديدًا جسر أبو القعايد قبل يومين، شعورهم باهتزازات قوية في الجسر خلال جريان السيول وهو الجسر الذي كان قد تعرض لانكشاف أساساته في وقت سابق ومنعت الشاحنات من عبوره لوقت طويل.

وعلى مقربة من جسر وادي شهدان، هددت السيول قرية أبو القعايد ولم يتبق من السد الحامي سوى بقايا بسيطة؛ حيث انهيار السد وأعمال الإنشاء به أيضًا يهدد بدخول السيول إلى القرية حال جريانه بقوة، مطالبين بتدارك الأمر.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
06:58 PM

بفعل السيول.. التراب يطمر جسر شهدان بجازان وينذر بإغلاق "الدولي" مجددًا

سد الحماية ينهار عن "أبو القعايد" و"سبق" ترصد وسط مطالبات بتدارك الأمر

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محمد المواسي - جازان
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3,169

رصدت عدسة "سبق" جسر وادي شهدان، مساء اليوم، وقد طمره التراب بفعل السيول التي شهدها قبل يومين وتسببت في إغلاق الطريق الدولي وصعود السيول إلى أعلى الطريق الدولي الرابط بين بيش وصبيا وتحديداً في أبو القعايد .

وحذر أهالٍ من استمرار الوضع دون تنظيف مخارج ومداخل السيل من أسفل الجسر مما قد يكرر صعوده فوق الطريق وقطعه على المارة كما حدث سابقًا، حيث تشهد مسائل وادي شهدان في رؤوس الجبال الشرقية حاليًا أمطارًا متوسطة متوقعين جريان السيول على إثرها.

وأكد عدد من المارة على الطريق الدولي في صبيا وتحديدًا جسر أبو القعايد قبل يومين، شعورهم باهتزازات قوية في الجسر خلال جريان السيول وهو الجسر الذي كان قد تعرض لانكشاف أساساته في وقت سابق ومنعت الشاحنات من عبوره لوقت طويل.

وعلى مقربة من جسر وادي شهدان، هددت السيول قرية أبو القعايد ولم يتبق من السد الحامي سوى بقايا بسيطة؛ حيث انهيار السد وأعمال الإنشاء به أيضًا يهدد بدخول السيول إلى القرية حال جريانه بقوة، مطالبين بتدارك الأمر.

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