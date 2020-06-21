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السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة

"عباس" شدد على ضرورة إبرام اتفاق قبل الملء

دعا السودان اليوم (الأحد) لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، على ضرورة توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بناءً على ما تم الإعلان عنه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "عباس": "إن "توقيع اتفاق يعد شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. ومن حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي.

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة
سبق

دعا السودان اليوم (الأحد) لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، على ضرورة توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بناءً على ما تم الإعلان عنه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "عباس": "إن "توقيع اتفاق يعد شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. ومن حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي.

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:46 PM

السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة

"عباس" شدد على ضرورة إبرام اتفاق قبل الملء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا السودان اليوم (الأحد) لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، على ضرورة توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بناءً على ما تم الإعلان عنه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "عباس": "إن "توقيع اتفاق يعد شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. ومن حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي.

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

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