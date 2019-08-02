"لا تطرف ولا انحلال".. تعديلات نظام الأحوال بين صدام العضلات وإرساء الحقوق

جدران المحاكم شاهدة على ما فعلته "السلطة الذكورية"

عانت المرأة كثيرًا، وتعطلت مصالحها وربما قيدت حركتها الاجتماعية وحرمت بعض حقوقها أمام الإدارة الحكومية؛ بسبب ضبابية بعض النصوص بالأنظمة التي قد تفسر لصالح الطرف الآخر، وقد تُستغل في كثير من الأحيان المساحات الرمادية في هذه الأنظمة للتعسف والتعنت؛ خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحالة المرأة الاجتماعية؛ حتى إن معاملتها تصطدم بحصون صلبة من البيروقراطية وسوء تقدير أضرار الأسرة داخل المنظومة الحكومية؛ مما يجعل بعض القوانين الإدارية أحيانًا محل اجتهاد من ناظر ومدقق معاملات النساء، وقد يكون هذه الاجتهاد له أضراره على المطلقة أو الزوجة، ويدفع الأطفال الثمن وهم دائمًا ضحايا التجاذبات الأسرية والاصطدامات داخل عش الزوجية.

وعند اهتزاز أركان الأسرة، تبدأ المرحلة سباقها المضني قرعًا للأبواب تبحث عن مسعف ينتشلها من واقعها المرير، ويحمي أبناءها من التشرذم والضياع وينقذها من بطش زوج متكبر أو طليق متعسف، يرى أنه من الواجب التضييق عليها وتكبيلها نفسيًّا واجتماعيًّا وحرمانها أبسط حقوقها لو لخلاف طارئ دون النظر للعشرة واحترام مبادئ الخلاف، ودون انفصال يحترم طرفاه، أو فض لشراكة زوجية كان من وجوبيات الإسلام الانسحاب من لجلجلة أمواجها بهدوء وحماية لما جمعهم من الأبناء.

وهنا كان لزامًا على السلطة السياسية من واقع مسؤوليتها تجاه الأسرة والأبناء واستشعار لدورها في استقرار المجتمع؛ تعديل ما يمكن تعديله وشطب ما يمكن شطبه من الأنظمة وإيجاد بنية تحتية من اللوائح الضامنة لحقوق النساء والحفاظ على استقرار الأسرة؛ فلهذا جاءت تعديلات نظام الأسرة والأحوال الشخصية والتي منحتها أحقية التبليغ بالولادة واستخراج سجل الأسرة وغيرها من الحقوق التي كانت سالفًا في قبضة الأزواج، وتستغل للابتزاز والمناورة للرضوخ وفرض السلطة الذكورية.

فرد العضلات والاستمتاع بإذلال الزوجات والمطلقات؛ كان عنوان المشهد في المراحل السابقة مع وجود الرادع، وإن لم يكن حازمًا بقوة القبضة القانونية الحالية، وباحات المحاكم شاهدة على معاناة الكثير من نفقة وحضانة، ولو تحدثت جدران ومكاتب محاكم الأحوال الشخصية لجفّت الأقلام وهي تسهب فيما يتعرضن له هؤلاء النساء من جبروت خرج من رحم هذه السلطة الذكورية التي كانت ربما هي العصا والسوط لقهر النساء.

فينتج عنها معضلات متراكمة يدفع ثمنها الأولاد في طفولتهم أو عندما يكبرون، ومع هذه المنغصات تدخل المرأة دوامة من الظروف والأنفاق المظلمة التي لا سبيل للخروج منها حتى جاء الفرج بالتعديلات الواضحة التي ستغلق باب الاجتهادات والتأويلات، وتحسّن وضع المرأة المعيشي والاجتماعي، وتسهم في استقرار الأسرة وهي المكوّن الأساسي في المجتمعات؛ فلا يمكن لمجتمع أن ينهض وبين ظهرانيه نساء يصرخن على المسلّمات من الحقوق وبينهم أسرة معزولة بسبب بطش الآباء.

المتابع للتعديلات الأخيرة في الأنظمة القضائية سواء النفقة والحضانة وغيرها؛ يدرك أنه أمام حراك لا يهدأ وسباق مع الزمن للتعديل والتصحيح، وله سياقه العام وهو مراجعة الأنظمة والقوانين السعودية وفقًا للشريعة وتصحيح ما يلزم؛ فشعار المرحلة كما أعلنته القيادة "لا تطرف ولا انحلال" ومراجعة هذه الأنظمة يتماهى مع الإصلاحات الجذرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والمجتمعات بطبيعتها متقبلة للإصلاحات الأساسية التي لا مفر منها وتخدم شرائح النساء وهن نصف المجتمع، ولا يمكن تغييب دورهن وتحجيمه، والعالم لا يراهن إلا على العقول المنتجة من الجنسين.

والسعوديون ليسوا في معزل عن العالم الخارجي؛ فقد تقبّلوا الإصلاحات السابقة في وضع المرأة السعودية مثل قرار السماح لها بالقيادة، وانخراطها في الوظائف الحكومية والخاصة. والثابت الأساسي أن هذه التعديلات الأخيرة في القوانين واللوائح لم تأتِ من واقع افتراضي وتكهنات وخيالات؛ بل من وقائع يومية تشهدها دور العدل من مد وجذب بين أطراف الأسرة، والقيادة دائمًا تسعى لإحقاق الحق وتعديل ميزان العدالة.