النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البقرة الطائرة".. ما قصة هذه الصورة الغريبة؟

في موسم "البودنفارت" بجبال الألب

في مشهد بدا غريبًا ونادرًا، حملت طائرة مروحية (هليكوبتر)، بقرة مصابة، بأحبال ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية في الهواء، في جبال الألب بسويسرا.

وفي حدث سنوي يُعرف باسم "بودنفارت"، ينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق المرتفعة إلى مناطق أقل ارتفاعًا، وهو ما حدث الثلاثاء في ممر "كلاوزن" في سويسرا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها؛ مما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر مخصصة لمثل هذه الأغراض.

ونشرت وكالة الصور الصحفية الأوروبية صورًا للبقرة التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال أمبروس أرنولد، وهو أحد الرعاة المشاركين في العملية، لصحيفة "ليماتالير زيتونغ" السويسرية: إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان "اختصارًا فعالًا".

لكن أرنولد أضاف أن "التجربة ربما كانت مؤلمة للحيوان، بسبب رفعه في الهواء فجأة".

ووفقًا للصحيفة؛ فإن نقل الحيوانات المصابة بطائرات الهليكوبتر يحميها من التعرض لمزيد من الإصابات في رحلتها من قمم الجبال إلى الأسفل، ويجنبها تجدد الإصابات التي شُفيت حديثًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"البقرة الطائرة".. ما قصة هذه الصورة الغريبة؟
سبق

في مشهد بدا غريبًا ونادرًا، حملت طائرة مروحية (هليكوبتر)، بقرة مصابة، بأحبال ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية في الهواء، في جبال الألب بسويسرا.

وفي حدث سنوي يُعرف باسم "بودنفارت"، ينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق المرتفعة إلى مناطق أقل ارتفاعًا، وهو ما حدث الثلاثاء في ممر "كلاوزن" في سويسرا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها؛ مما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر مخصصة لمثل هذه الأغراض.

ونشرت وكالة الصور الصحفية الأوروبية صورًا للبقرة التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال أمبروس أرنولد، وهو أحد الرعاة المشاركين في العملية، لصحيفة "ليماتالير زيتونغ" السويسرية: إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان "اختصارًا فعالًا".

لكن أرنولد أضاف أن "التجربة ربما كانت مؤلمة للحيوان، بسبب رفعه في الهواء فجأة".

ووفقًا للصحيفة؛ فإن نقل الحيوانات المصابة بطائرات الهليكوبتر يحميها من التعرض لمزيد من الإصابات في رحلتها من قمم الجبال إلى الأسفل، ويجنبها تجدد الإصابات التي شُفيت حديثًا.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:45 AM

"البقرة الطائرة".. ما قصة هذه الصورة الغريبة؟

في موسم "البودنفارت" بجبال الألب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,348

في مشهد بدا غريبًا ونادرًا، حملت طائرة مروحية (هليكوبتر)، بقرة مصابة، بأحبال ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية في الهواء، في جبال الألب بسويسرا.

وفي حدث سنوي يُعرف باسم "بودنفارت"، ينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق المرتفعة إلى مناطق أقل ارتفاعًا، وهو ما حدث الثلاثاء في ممر "كلاوزن" في سويسرا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها؛ مما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر مخصصة لمثل هذه الأغراض.

ونشرت وكالة الصور الصحفية الأوروبية صورًا للبقرة التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال أمبروس أرنولد، وهو أحد الرعاة المشاركين في العملية، لصحيفة "ليماتالير زيتونغ" السويسرية: إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان "اختصارًا فعالًا".

لكن أرنولد أضاف أن "التجربة ربما كانت مؤلمة للحيوان، بسبب رفعه في الهواء فجأة".

ووفقًا للصحيفة؛ فإن نقل الحيوانات المصابة بطائرات الهليكوبتر يحميها من التعرض لمزيد من الإصابات في رحلتها من قمم الجبال إلى الأسفل، ويجنبها تجدد الإصابات التي شُفيت حديثًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,409
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة