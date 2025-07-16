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"السيسي": لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تحركات تهدد مصر وليبيا

مشايخ القبائل فوّضوه للتدخل لحماية سيادة بلدهم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس): "إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والليبي".

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان نقلته "رويترز"، أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع "السيسي" في القاهرة أعربوا عن كامل تفويضهم للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيسي": لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تحركات تهدد مصر وليبيا
سبق

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس): "إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والليبي".

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان نقلته "رويترز"، أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع "السيسي" في القاهرة أعربوا عن كامل تفويضهم للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
06:21 PM

"السيسي": لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تحركات تهدد مصر وليبيا

مشايخ القبائل فوّضوه للتدخل لحماية سيادة بلدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,419

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس): "إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والليبي".

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان نقلته "رويترز"، أن مشايخ القبائل الليبية الذين اجتمعوا مع "السيسي" في القاهرة أعربوا عن كامل تفويضهم للرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية.

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