لأول مرة.. الشرقية تسجل 1011 حالة تعافٍ من كورونا متجاوزة النشطة

الجبيل والدمام الأعلى.. وحالات الشفاء ترتفع إلى 36040 حالة بالمملكة

سجلت المنطقة الشرقية ولأول مرة، حالة تعافٍ بلغت 1011 حالة، وتجاوزت الحالات النشطة التي سجلت 427 حالة مصابة.

وتفصيلًا: بلغ عدد حالات التعافي بمحافظات المنطقة الشرقية 1011 حالة تعاف جديدة؛ حيث سجلت مدينة الدمام 295 حالة تعاف، والهفوف 123، الخبر 28، الجبيل 490، القطيف 17، الظهران 25، صفوى 13، حفر الباطن 2، الجفر 2، النعيرية 9، القرية العليا 7.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040، كما سجلت 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 633064 فحصًا في المملكة حتى الآن؛ أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077؛ منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية، و27% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و73% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة كالتالي: 10% بين الأطفال، 87% بين البالغين و3% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 39% من الحالات الجديدة لسعوديين، و61% لمقيمين من جنسيات مختلفة.