وأوضح "المالكي" أن القوات تلقت يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442 هـ بلاغًا من شرطة محافظة طريف عن اختفاء مواطن شرق جبل عاقر بمحمية حرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف، وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المواطن، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطناً تائهاً بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بعد اختفائه ليومين.

القوات الخاصة للأمن البيئي تعثر على مفقود محمية حرة بطريف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-05 صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطناً تائهاً بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بعد اختفائه ليومين.

وأوضح "المالكي" أن القوات تلقت يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442 هـ بلاغًا من شرطة محافظة طريف عن اختفاء مواطن شرق جبل عاقر بمحمية حرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف، وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المواطن، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 07:07 PM

اخر تعديل 05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 07:21 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تعثر على مفقود محمية حرة بطريف بعد تلقيها بلاغاً باختفائه منذ يومين





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صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطناً تائهاً بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بعد اختفائه ليومين.



وأوضح "المالكي" أن القوات تلقت يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442 هـ بلاغًا من شرطة محافظة طريف عن اختفاء مواطن شرق جبل عاقر بمحمية حرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف، وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المواطن، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.