طهران.. مقتل 36 شخصًا واعتقال ألف متظاهر خلال يومَيْن من "انتفاضة البنزين"

امتدت الاحتجاجات لتشمل أكثر من 100 مدينة وإقليم إيراني

نشبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في شيراز، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن إغلاق مدارس 17 مدينة إيرانية اليوم الاثنين بسبب الاحتجاجات، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، لقي 36 شخصًا مصرعهم في احتجاجات إيران، حسبما أورده أمس الأحد راديو فردا الناطق بالفارسية. فيما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتظاهرات حاشدة في عبادان بالأحواز.

وأعلنت المعارضة الإيرانية في وقت سابق سقوط 27 قتيلاً في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.. فيما أفادت مصادر لقناتَيْ "العربية" و"الحدث" بأن قوات الأمن الإيرانية أطلقت أمس الأحد قنابل الغاز لتفريق المحتجين في ميدان الخميني في طهران.

وامتدت الاحتجاجات إلى معظم المدن الإيرانية تحت ما سُمي "انتفاضة البنزين". وأشارت وكالة "فارس" إلى اعتقال نحو 1000 متظاهر في إيران خلال يومَيْن وسط أنباء عن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين خلال احتجاجات أمس.

وعلى وقع هذا التصعيد أفادت وكالة "مهر" بمصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود، ودعا البرلمان في جلسة مغلقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة والإشراف على أسعار البنزين حتى لا يتضرر الشعب، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وازدادت وتيرة الاحتجاجات، وعمت مناطق واسعة، شملت أكثر من 100 مدينة وإقليم إيراني. كما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن عددًا كبيرًا من السيارات تقطع الطريق السريع في طهران.

وبحسب الفيديوهات المتداولة من مدينة إسلام شهر فقد ظهر محتجو إيران وهم يحرقون صورة المرشد، ويهتفون "الموت لخامنئي".

وتوعدت وزارة الأمن الإيرانية أمس الأحد المحتجين في إيران، وقالت إن "الأعداء الذين راهنوا كما في السابق على أعمال الشغب لن يحصدوا إلا الخيبة والفشل"، بحسب ما نقلت قناة العالم عن وزارة الأمن الإيرانية. كما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام مقتل ضابط في اشتباكات كرمانشاه بين الأمن والمحتجين، فيما قالت الاستخبارات الإيرانية إنها رصدت محركي الشغب، واتهمتهم بالعمالة للخارج.

وأفادت مصادر قناة "العربية" بأن محتجين في قرتشك جنوب طهران أغلقوا عددًا من الطرق، كما أغلقت السلطات المترو في طهران وأصفهان لمنع نقل المحتجين، فيما أعلنت وكالة "فارس" وقوع أضرار في 60 حافلة و5 محطات مترو في احتجاجات أصفهان.

وفي وقت سابق كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" عن بدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة "سنندج" بمحافظة كردستان غرب إيران، كما شارك طلاب جامعة أصفهان في التظاهرات أيضًا، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز السبت بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه.