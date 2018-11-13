أمن الطرق ينبّه سالكي طريق "الرياض- الطائف" من ضباب كثيف

دعت مستخدميه إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة وإشعال الإضاءات

حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "الرياض- الطائف" من وجود الضباب الكثيف، ودعتهم إلى تهدئة السرعة.

وقالت عبر حسابها: يرجى من مستخدمي طريق الرياض- الطائف، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً لوجود ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الواقعة بين القدية ومحافظة الرويضة.

مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.