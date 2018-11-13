أمن الطرق ينبّه سالكي طريق "الرياض- الطائف" من ضباب كثيف
دعت مستخدميه إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة وإشعال الإضاءات
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "الرياض- الطائف" من وجود الضباب الكثيف، ودعتهم إلى تهدئة السرعة.
وقالت عبر حسابها: يرجى من مستخدمي طريق الرياض- الطائف، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً لوجود ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الواقعة بين القدية ومحافظة الرويضة.
أمن الطرق ينبّه سالكي طريق "الرياض- الطائف" من ضباب كثيف
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-13
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "الرياض- الطائف" من وجود الضباب الكثيف، ودعتهم إلى تهدئة السرعة.
وقالت عبر حسابها: يرجى من مستخدمي طريق الرياض- الطائف، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً لوجود ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الواقعة بين القدية ومحافظة الرويضة.
مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:35 AM
أمن الطرق ينبّه سالكي طريق "الرياض- الطائف" من ضباب كثيف
دعت مستخدميه إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة وإشعال الإضاءات
حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق "الرياض- الطائف" من وجود الضباب الكثيف، ودعتهم إلى تهدئة السرعة.
وقالت عبر حسابها: يرجى من مستخدمي طريق الرياض- الطائف، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً لوجود ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الواقعة بين القدية ومحافظة الرويضة.