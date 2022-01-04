نماذج استرشادية للعقود التجارية لتعزيز حل المنازعات بالوسائل البديلة

خلال لقاء وزيرَي العدل والتجارة بحثا فيه دعم الشراكة

‬بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافةً إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين.

وناقش وزير العدل خلال لقائه مع وزير التجارة، اليوم، ضمن لقاء لتعزيز الشراكة بين الوزارتين، توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة.

واتفق الجانبان على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنودًا تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم وغيرها، إضافةً إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل القضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.