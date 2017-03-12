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أكبر مجمع تكرير بترول في العالم يشتري مليوني برميل إضافي من السعودية

"رويترز" نقلت عن مصادر تجارية قولها: عبر ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل

نقلت "رويترز" عن مصادر تجارية، اليوم الخميس، أن "ريلاينس إندستريز" الهندية، مشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، اشترت مليوني برميل إضافي من النفط السعودي في ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل.

وقالت "رويترز": لم يتضح على الفور ما الخام الذي سيحل النفط السعودي مكانه لدى "ريلاينس"، فيما تستعد شركة التكرير، وهي أحد أكبر مشتري النفط الفنزويلي، لتقليص المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في ظل ضغط عقوبات أمريكية.

يُذكر أن أرامكو السعودية أعلنت أمس أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأول، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً، موضحةً أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات ابتداءً من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً على المدى الطويل.

ريلاينس إندستريز الهندية أكبر مجمع للتكرير النفط النفط السعودي أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أكبر مجمع تكرير بترول في العالم يشتري مليوني برميل إضافي من السعودية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر تجارية، اليوم الخميس، أن "ريلاينس إندستريز" الهندية، مشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، اشترت مليوني برميل إضافي من النفط السعودي في ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل.

وقالت "رويترز": لم يتضح على الفور ما الخام الذي سيحل النفط السعودي مكانه لدى "ريلاينس"، فيما تستعد شركة التكرير، وهي أحد أكبر مشتري النفط الفنزويلي، لتقليص المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في ظل ضغط عقوبات أمريكية.

يُذكر أن أرامكو السعودية أعلنت أمس أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأول، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً، موضحةً أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات ابتداءً من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً على المدى الطويل.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:36 AM

أكبر مجمع تكرير بترول في العالم يشتري مليوني برميل إضافي من السعودية

"رويترز" نقلت عن مصادر تجارية قولها: عبر ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصادر تجارية، اليوم الخميس، أن "ريلاينس إندستريز" الهندية، مشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، اشترت مليوني برميل إضافي من النفط السعودي في ناقلة كبيرة للخام للتحميل في أبريل.

وقالت "رويترز": لم يتضح على الفور ما الخام الذي سيحل النفط السعودي مكانه لدى "ريلاينس"، فيما تستعد شركة التكرير، وهي أحد أكبر مشتري النفط الفنزويلي، لتقليص المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في ظل ضغط عقوبات أمريكية.

يُذكر أن أرامكو السعودية أعلنت أمس أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً.

وأشارت في بيان لها على "تداول"، إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأول، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً، موضحةً أنه قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات ابتداءً من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً على المدى الطويل.

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