النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. إداريو "الأخضر" يدخلون المسجد الأقصى

وفد سعودي ضم 13 شخصًا برفقة مسؤولين فلسطينيين

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد ضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد؛ تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

يأتي ذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

المنتخب السعودي المسجد الأقصى القدس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. إداريو "الأخضر" يدخلون المسجد الأقصى
سبق

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد ضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد؛ تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

يأتي ذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:08 PM

بالفيديو.. إداريو "الأخضر" يدخلون المسجد الأقصى

وفد سعودي ضم 13 شخصًا برفقة مسؤولين فلسطينيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,766

وصل وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فقد ضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد؛ تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

يأتي ذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,054
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,873
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,583

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة