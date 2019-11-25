مدير تعليم جازان يتفقد مدارس فرسان ويلتقي منسوبيها

بحث تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم الاثنين المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة جزر فرسان يرافقه عددٌ من القيادات التعليمية "بنين وبنات".

واطلع "أبوهادي" على تجهيزات المدارس ومرافقها والخدمات المقدمة للطلاب مثنيًا على جهود العاملين بالميدان وشارك أبناءه الطلاب عددًا من الحصص الدراسية والأنشطة الطلابية، كما بحث مع قادة المدارس احتياجاتها وأبرز فرص تحسين البيئة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب بما يضمن جودة الأداء داخل المدرسة وتحسين المخرجات ونواتج التعلم.

كما ثمّن "أبوهادي" بعد جولته وخلال لقائه قيادات المدارس والمشرفين التربويين جهود مكتب تعليم فرسان في الاهتمام بالمدارس وجودة الأداء داخل الصف من قِبل المعلمين وأثره الإيجابي على مستوى الطلاب التحصيلي، مقدمًا الشكر للجميع على كل ما يبذلونه من جهود.

وزارت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة رحاب مسلم بدورها برفقة عددٍ من القيادات النسائية مدارس البنات بالمحافظة، حيث بدأت جولتها بزيارة مرحلة الطفولة المبكرة بالسقيد والطفولة المبكرة بالابتدائية الثانية وروضة الكوثر وابتدائية ختب ومتوسطة السقيد والابتدائية الأولى بفرسان كما تفقدت المجمع التعليمي بفرسان، مثنية على جهود قائدات المدارس ومنسوباتها ، كما عقدت عدة لقاءات مع منسوبات المدارس بهدف الوقوف على احتياجات الميدان وتحسين البيئة المدرسية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطالبات.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف ميدانيًا على مدارس المنطقة في جميع المحافظات ومتابعة سير الدراسة فيها ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وبحث احتياجاتها مع منسوبيها بما يُسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات والمحفزة للإبداع والتي تساعد في تحسين نواتج التعلم.