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"الفيصل" يتوِّج "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة

صاحب المركز الأول حصل على 30 ألف دولار

توَّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة؛ وذلك بعد فوزه على "ليمان صربيا" 21-18، وقد اختُتمت أمس السبت على الواجهة البحرية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. عبدالرحمن المسعد، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وحضور جماهيري كبير.

وحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني على 20 ألف دولار، والثالث على 12 ألف دولار، والرابع على 8 آلاف دولار، والخامس على 5 آلاف دولار.

وحقق فريق جدة 3×3 لكرة السلة المركز السادس؛ وتأهل للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقًا خلال عام 2019 في الجولات العالمية، وحصل على (المركز العاشر) عالميًّا في التصنيف.

كأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة كأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 الجولة العالمية للمدن لكرة السلة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يتوِّج "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة
سبق

توَّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة؛ وذلك بعد فوزه على "ليمان صربيا" 21-18، وقد اختُتمت أمس السبت على الواجهة البحرية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. عبدالرحمن المسعد، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وحضور جماهيري كبير.

وحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني على 20 ألف دولار، والثالث على 12 ألف دولار، والرابع على 8 آلاف دولار، والخامس على 5 آلاف دولار.

وحقق فريق جدة 3×3 لكرة السلة المركز السادس؛ وتأهل للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقًا خلال عام 2019 في الجولات العالمية، وحصل على (المركز العاشر) عالميًّا في التصنيف.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:27 AM

"الفيصل" يتوِّج "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة

صاحب المركز الأول حصل على 30 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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توَّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة؛ وذلك بعد فوزه على "ليمان صربيا" 21-18، وقد اختُتمت أمس السبت على الواجهة البحرية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. عبدالرحمن المسعد، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وحضور جماهيري كبير.

وحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني على 20 ألف دولار، والثالث على 12 ألف دولار، والرابع على 8 آلاف دولار، والخامس على 5 آلاف دولار.

وحقق فريق جدة 3×3 لكرة السلة المركز السادس؛ وتأهل للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقًا خلال عام 2019 في الجولات العالمية، وحصل على (المركز العاشر) عالميًّا في التصنيف.

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