النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 1582 حالة وإجمالي عدد المتعافين يصل إلى 73083

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:57 PM

"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا

شفاء 1582 حالة وإجمالي عدد المتعافين يصل إلى 73083

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
148

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,153
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة