"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا
شفاء 1582 حالة وإجمالي عدد المتعافين يصل إلى 73083
أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.
قطر
فيروس كورونا الجديد
"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-24
أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:57 PM
"الصحة القطرية": تسجيل 1199 إصابة جديدة بكورونا
شفاء 1582 حالة وإجمالي عدد المتعافين يصل إلى 73083
أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 23 حالة عن يوم أمس.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس عن شفاء 1582 من المصابين خلال 24 ساعة بزيادة 37 حالة عن اليوم السابق لترتفع حالات التعافي إلى 73083 أي نحو 80 % من الإصابات.