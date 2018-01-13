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وزير الخارجية الأمريكي يندد بقصف قاعدة بلد الجوية في العراق

طالَبَ الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم جنودًا أمريكيين.

وقال الوزير بومبيو في تغريدة على "تويتر": "أشعر بالغضب إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد الجوية"، وطالَبَ الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وأضاف وزير الخارجية بومبيو، أن هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قِبَل مجموعات لا تدين بالولاء للحكومة العراقية؛ يجب أن تنتهي.

وتمنّى الوزير سرعة شفاء المصابين جراء هذا الاعتداء؛ حيث أصيب أربعة عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان؛ جراء سقوط ثمانية صواريخ مساء اليوم على قاعدة بلد الجوية.

مايك بومبيو العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي يندد بقصف قاعدة بلد الجوية في العراق
سبق

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم جنودًا أمريكيين.

وقال الوزير بومبيو في تغريدة على "تويتر": "أشعر بالغضب إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد الجوية"، وطالَبَ الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وأضاف وزير الخارجية بومبيو، أن هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قِبَل مجموعات لا تدين بالولاء للحكومة العراقية؛ يجب أن تنتهي.

وتمنّى الوزير سرعة شفاء المصابين جراء هذا الاعتداء؛ حيث أصيب أربعة عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان؛ جراء سقوط ثمانية صواريخ مساء اليوم على قاعدة بلد الجوية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:23 AM

وزير الخارجية الأمريكي يندد بقصف قاعدة بلد الجوية في العراق

طالَبَ الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم جنودًا أمريكيين.

وقال الوزير بومبيو في تغريدة على "تويتر": "أشعر بالغضب إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد الجوية"، وطالَبَ الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وأضاف وزير الخارجية بومبيو، أن هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قِبَل مجموعات لا تدين بالولاء للحكومة العراقية؛ يجب أن تنتهي.

وتمنّى الوزير سرعة شفاء المصابين جراء هذا الاعتداء؛ حيث أصيب أربعة عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان؛ جراء سقوط ثمانية صواريخ مساء اليوم على قاعدة بلد الجوية.

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