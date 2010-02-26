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الملك يرعى حفل افتتاح "منتدى الرياض الإنساني" ويدشن "منصّة المساعدات السعودية"

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم، حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، ودشّن منصّة المساعدات السعودية، وكرم المتبرعين والرعاة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله -أيده الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من المسؤولين.

ثم عُزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مكانه في المنصة الرئيسة، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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الملك يرعى حفل افتتاح "منتدى الرياض الإنساني" ويدشن "منصّة المساعدات السعودية"
سبق

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم، حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، ودشّن منصّة المساعدات السعودية، وكرم المتبرعين والرعاة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله -أيده الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من المسؤولين.

ثم عُزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مكانه في المنصة الرئيسة، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:28 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:55 PM

الملك يرعى حفل افتتاح "منتدى الرياض الإنساني" ويدشن "منصّة المساعدات السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم، حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، ودشّن منصّة المساعدات السعودية، وكرم المتبرعين والرعاة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله -أيده الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من المسؤولين.

ثم عُزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مكانه في المنصة الرئيسة، وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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