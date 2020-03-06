الإمارات تنفي منع دخول المواطنين المصريين بسبب انتشار فيروس كورونا

"السويدي": لم يتم إصدار أيّ قرار بهذا الشأن

نفت الإمارات التقارير التي تحدثت عن منع دخول المواطنين المصريين إليها بسبب انتشار النوع المستجد لفيروس كورونا.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي؛ إنه لم يتم إصدار أيّ قرار حول منع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، مشدداً على أن التقارير بشأن ذلك لا أساس لها من الصحة مطلقاً، طبقاً لـ لصحيفة "الإمارات اليوم".

وسُجِّلت في الإمارات حتى مساء أمس الخميس، 28 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا دون رصد أيّ وفيات، فيما تم تسجيل 3 إصابات في مصر.

وسبق أن طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بضرورة تجنب السفر للخارج؛ نظراً للوضع الحالي وتفشي الفيروس في عديد من دول العالم.