بلدية الحازمي ببيشة تواصل احتفالاتها باليوم الوطني

تضمنت موروثنا الشعبي بحضور أكثر من 8 آلاف شخص

واصلت بلدية الحازمي ومراكزها، الجمعة، احتفالها باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، لليوم الثاني على التوالي، بتقديم عدد من الفعاليات الشيقة والممتعة التي تناسب أفراد المجتمع، اشتملت على ألوان من موروثنا الشعبي، وجادة الفن.

وقدّم عدد من الفنانين التشكيليين لوحات جدارية ومعارض ورسماً حياً، بمشاركة أكثر من 24 فناناً وفنانة تشكيلية، بالإضافة إلى تخصيص فعاليات لذوي الاحتياجات والشهداء الخاصة تناسب هذه الفئة الغالية على المجتمع.

وتضمّنت ألعاباً أسرية، وقُدّمت جوائز ومسابقات للحضور برعاية "ماكدولدز" و"نادك" و"الدخيل للعود" و"مياه رفا" وتنظيم المسرح عبدالله الهتلان، واكتظت منطقة الأسر المنتجة بعدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار، وجرت إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات.

واحتضن مسرح الطفل العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات والعروض التفاعلية مع الجمهور، وخصوصاً الأطفال والعائلات والتي نالت استحسان الحضور.

فيما أقامت فرقة المهرجين استعراضات كوميدية على المسرح، والتجول بين الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم والشخصيات الكرتونية، وفرق استعراض الأطفال التي قدمت العروض الشيقة والاستعراضية والرقصات الشعبية المحببة لهم بأزياء تراثية موحدة، تضمنتها مسابقات ثقافية وحركية وترفيهية تهدف إلى زرع القيم والثقافات بطابع ترفيهي، إضافة إلى الألعاب وغيرها.

وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، خلال زيارته لموقع الفعاليات أن هذا الحضور الكثيف من الزوار وهذه البهجة والفرح على محيا الجميع دليل واضح على أنها نالت رضا الجميع، وما يكنّه أبناء الوطن لوطنهم من حب ووفاء، وهم يستحضرون بهذا اليوم، مناسبة توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ويستشعرون الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة، بمتابعة واهتمام من أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وأمين أمانة عسير، الدكتور وليد الحميدي.

وعبر رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك، عن سعادته بالفعاليات، وبما شاهد من جودة في التنظيم والإقبال الكبير والحضور الذي تجاوز ثمانية آلاف زائر تقريباً، لكي تخرج فعاليات المهرجان بشكل يليق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.