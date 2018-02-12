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أقل معدل زيادة يومي.. تراجع حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين

عشية توقّع "تشونغ" السيطرة على الفيروس في أبريل

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تراجع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى أقل عدد منذ نهاية يناير؛ مما يعطي مصداقية لتكهّن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل.

وأوضح مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد تشونغ نان شان أهم مستشار طبي في الصين أمس، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

وأعرب تشونغ نان عن أمله أن ينتهي تفشي الوباء بحلول أبريل.

الصين فيروس كورونا الجديد

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أقل معدل زيادة يومي.. تراجع حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين
سبق

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تراجع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى أقل عدد منذ نهاية يناير؛ مما يعطي مصداقية لتكهّن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل.

وأوضح مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد تشونغ نان شان أهم مستشار طبي في الصين أمس، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

وأعرب تشونغ نان عن أمله أن ينتهي تفشي الوباء بحلول أبريل.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
03:37 PM

أقل معدل زيادة يومي.. تراجع حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين

عشية توقّع "تشونغ" السيطرة على الفيروس في أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تراجع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى أقل عدد منذ نهاية يناير؛ مما يعطي مصداقية لتكهّن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول أبريل.

وأوضح مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالي حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 يناير، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد تشونغ نان شان أهم مستشار طبي في الصين أمس، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

وأعرب تشونغ نان عن أمله أن ينتهي تفشي الوباء بحلول أبريل.

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