بريطانيا.. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات إلى 33.186

تسجيل 494 في آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناتجة عن إصابات مؤكدة بالفيروس إلى 33186.

وأوضحت الوزارة أن الأرقام حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز"، وبحساب الوفيات من حالات الاشتباه في الإصابة ستتجاوز الحصيلة البريطانية 40 ألف وفاة.