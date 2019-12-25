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"الأرصاد" تنبّه: الهطولات تواعد مكة والباحة وعسير وجازان

بين رعدية ومتوسطة إلى غزيرة .. وتستمر حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة، اليوم، بكل من: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، من هطولات مطرية على عددٍ من المحافظات.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرّمة؛ خصوصاً محافظات الطائف وتربة وميسان، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للحادية عشرة صباحا.

وفي تنبيه متقدّم أفادت "الأرصاد"، بتعرُّض كل من: الباحة وعسير وجازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بالباحة، كلاً من: الحجرة وعقيق والباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً.

أما في عسير، فتشمل الحالة: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وفي جازان، تشمل الحالة: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفرسان، وتنتهي في الثانية ظهراً.

الأرصاد حالة الطقس أمطار مكة المكرمة الباحة عسير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: الهطولات تواعد مكة والباحة وعسير وجازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة، اليوم، بكل من: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، من هطولات مطرية على عددٍ من المحافظات.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرّمة؛ خصوصاً محافظات الطائف وتربة وميسان، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للحادية عشرة صباحا.

وفي تنبيه متقدّم أفادت "الأرصاد"، بتعرُّض كل من: الباحة وعسير وجازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بالباحة، كلاً من: الحجرة وعقيق والباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً.

أما في عسير، فتشمل الحالة: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وفي جازان، تشمل الحالة: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفرسان، وتنتهي في الثانية ظهراً.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
08:46 AM

"الأرصاد" تنبّه: الهطولات تواعد مكة والباحة وعسير وجازان

بين رعدية ومتوسطة إلى غزيرة .. وتستمر حتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة، اليوم، بكل من: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، من هطولات مطرية على عددٍ من المحافظات.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرّمة؛ خصوصاً محافظات الطائف وتربة وميسان، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من السابعة صباحاً للحادية عشرة صباحا.

وفي تنبيه متقدّم أفادت "الأرصاد"، بتعرُّض كل من: الباحة وعسير وجازان لأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بالباحة، كلاً من: الحجرة وعقيق والباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً.

أما في عسير، فتشمل الحالة: أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وفي جازان، تشمل الحالة: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفرسان، وتنتهي في الثانية ظهراً.

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