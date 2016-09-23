عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض يهنئ القيادة باليوم الوطني

أكد أنه ذكرى الكفاح والسعي وراء توحيد الكيان في سبيل النهوض بالمملكة

أكد عميد الكلية التطبيقية بالرياض المهندس فهد بن مصيران العنزي أن اليوم الوطني السعودي هو ذكرى الكفاح والسعي وراء توحيد هذا الكيان العملاق في سبيل النهوض بالمملكة وترسيخ ركائز وقيم العدل والمساواة، على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ونحن نحتفل في هذا اليوم تعبيراً لما نشعر به من محبة وتقدير لصناع التاريخ ورفعوا راية التوحيد.

وأضاف أن المملكة في سنوات قليلة حققت قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات (الاقتصادية، التعليمية، الأمنية وغيرها ) حتى اصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي من ناحية الرخاء و الاستقرار والتنمية. وهنا لابد أن يعي شبابنا دورهم في رفعه شأن وطنهم. وفي هذا السياق جاءت رؤية 2030 كخطوة إيجابية رائعة تركز على فئة الشباب لما يملك من مهارات وقدرات.

ورفع المهندس "العنزي" أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين وإلى كل الأسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي العظيم كافة وكل مقيم على ثرى وطننا الغالي.