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"الخثلان" محذراً من التشكيك في الثوابت والمسلّمات: أسلوب الأعداء

قال: لا تأخذ دينك مِن كل مَن هبّ ودبّ حتى لا تبقى في ارتباك وحيرة

حذر عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان؛ من ظاهرة التشكيك في الثوابت والمسلّمات من تيار بدأ يقوى مع تطور وسائل التقنية وثورتها وكثرة مواقع التواصل، مؤكداً أنهم "يشككون المسلمين في جميع الثوابت المسلمات".

وأوضح الدكتور الخثلان أن ذلك من أساليب أعداء الإسلام للتأثير على المسلمين وتشكيك المسلم في الثوابت والمسلمات والمبادئ والقيم، مطالباً بعدم الالتفات لتلك التشكيكات، وبضرورة تحصين المجتمع من تلك التيارات التي تريد تشكيك المسلمين في دينهم وثوابتهم.

وقال "الخثلان" في برنامج "الجواب الكافي" مقولة عظمية للسلف الصالح: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"؛ فلا تأخذ دينك من كل من هبّ ودبّ حتى لا تبقى في ارتباك وحيرة وتشكك!".

وأضاف الخثلان: "إذن لا تأخذ العلم إلا عن طريق العلماء الثقات الأثبات المعروفين بالديانة والعلم والرسوخ، والمزكّين".

وأكد الدكتور الخثلان أن المسلمين الأوائل حفظوا لنا التاريخ جيلًا بعد جيل وقرنًا بعد قرن، بل حفظوا لنا وقائع السنوات، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية كان لها حضارة عظيمة مزدهرة جدًّا في جميع العلوم والفنون؛ ومن ذلك التاريخ الإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخثلان" محذراً من التشكيك في الثوابت والمسلّمات: أسلوب الأعداء
سبق

حذر عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان؛ من ظاهرة التشكيك في الثوابت والمسلّمات من تيار بدأ يقوى مع تطور وسائل التقنية وثورتها وكثرة مواقع التواصل، مؤكداً أنهم "يشككون المسلمين في جميع الثوابت المسلمات".

وأوضح الدكتور الخثلان أن ذلك من أساليب أعداء الإسلام للتأثير على المسلمين وتشكيك المسلم في الثوابت والمسلمات والمبادئ والقيم، مطالباً بعدم الالتفات لتلك التشكيكات، وبضرورة تحصين المجتمع من تلك التيارات التي تريد تشكيك المسلمين في دينهم وثوابتهم.

وقال "الخثلان" في برنامج "الجواب الكافي" مقولة عظمية للسلف الصالح: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"؛ فلا تأخذ دينك من كل من هبّ ودبّ حتى لا تبقى في ارتباك وحيرة وتشكك!".

وأضاف الخثلان: "إذن لا تأخذ العلم إلا عن طريق العلماء الثقات الأثبات المعروفين بالديانة والعلم والرسوخ، والمزكّين".

وأكد الدكتور الخثلان أن المسلمين الأوائل حفظوا لنا التاريخ جيلًا بعد جيل وقرنًا بعد قرن، بل حفظوا لنا وقائع السنوات، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية كان لها حضارة عظيمة مزدهرة جدًّا في جميع العلوم والفنون؛ ومن ذلك التاريخ الإسلامي.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
07:04 PM

"الخثلان" محذراً من التشكيك في الثوابت والمسلّمات: أسلوب الأعداء

قال: لا تأخذ دينك مِن كل مَن هبّ ودبّ حتى لا تبقى في ارتباك وحيرة

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عبدالحكيم شار - الرياض
9
2,254

حذر عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان؛ من ظاهرة التشكيك في الثوابت والمسلّمات من تيار بدأ يقوى مع تطور وسائل التقنية وثورتها وكثرة مواقع التواصل، مؤكداً أنهم "يشككون المسلمين في جميع الثوابت المسلمات".

وأوضح الدكتور الخثلان أن ذلك من أساليب أعداء الإسلام للتأثير على المسلمين وتشكيك المسلم في الثوابت والمسلمات والمبادئ والقيم، مطالباً بعدم الالتفات لتلك التشكيكات، وبضرورة تحصين المجتمع من تلك التيارات التي تريد تشكيك المسلمين في دينهم وثوابتهم.

وقال "الخثلان" في برنامج "الجواب الكافي" مقولة عظمية للسلف الصالح: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"؛ فلا تأخذ دينك من كل من هبّ ودبّ حتى لا تبقى في ارتباك وحيرة وتشكك!".

وأضاف الخثلان: "إذن لا تأخذ العلم إلا عن طريق العلماء الثقات الأثبات المعروفين بالديانة والعلم والرسوخ، والمزكّين".

وأكد الدكتور الخثلان أن المسلمين الأوائل حفظوا لنا التاريخ جيلًا بعد جيل وقرنًا بعد قرن، بل حفظوا لنا وقائع السنوات، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية كان لها حضارة عظيمة مزدهرة جدًّا في جميع العلوم والفنون؛ ومن ذلك التاريخ الإسلامي.

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