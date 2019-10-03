"هيئة الرياض" تواصل توزيع المصليات المتنقلة بالحدائق والأماكن العامة

استفاد منها 978 مصلياً في 8 مواقع خلال شهر

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها.

وتفصيلاً، استفاد من المصليات الموزعة 978 مصلياً في 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الفائت، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.