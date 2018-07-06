" تعرَّف عليها" .. 8 صفات تؤكّد أنك شخص قوي يهابه الناس

يكرهون الجهل والغباء والمحادثات التافهة

هل قابلت من قبل أشخاصاً مستقلين يتمتعون بقوة الشخصية؟ هل وجدت أنه من السهل أن تحبهم أو تتعامل معهم؟ ربما يجد بعضنا صعوبة في ذلك، ويرجع هذا إلى أننا لا نفهم الشخصية القوية.

وحسب تقرير على موقع "فولي أورد مايندد" للدراسات النفسية والاجتماعية، في كثير من الأحيان قد يبدو أصحاب الشخصية القوية متمسكين بآرائهم ويسعون إلى السيطرة على مَن حولهم، لكن هذا ليس صحيحاً، لكن لأصحاب الشخصية القوية مهابة بسبب الثقة الكبيرة بالنفس التي يتمتعون بها، وتحركهم بما يؤكّد أنهم لا يحتاجون إلى مَن يبرز قوتهم، كما أنهم يرفضون أن يستخدمهم أحد ويسيء إليهم.

ويرصد التقرير ثماني صفات يتمتع بها أصحاب الشخصية القوية، وهي:

* الأقوياء الشخصية يكرهون المحادثات التافهة

يكره الأشخاص الأقوياء المحادثات التافهة وغير الضرورية، فمثل هؤلاء لديهم الكثير من الأفكار العميقة والمبتكرة، ولن يقضي الوقت في الحديث عن الأشياء التافهة، أيضاً عندما يجرون محادثة عابرة يُفترض أن تكون ذكية وممتعة ولا تشمل أيّ أسئلة شخصية.

* الأقوياء الشخصية يكرهون الجهل والغباء وضعف الإحساس

الشخصيات القوية تمتلك الكثير من العلم والفكر، ويقضون الكثير من الوقت في التفكير، ويثور غضبهم عندما يقدم شخصٌ ما رأياً أو حكماً دون دراسة أو معرفة.. إنهم يكرهون الجهل والغباء وضعف الإحساس وعدم المسؤولية، وتعد هذه واحدة من أفضل صفات الشخصيات القوية لأنها تعلّم الناس أن يدرسوا ويفكروا قبل طرح آرائهم على مَن حولهم.

*الأعذار ليست مقبولة

"هذه هي المشكلات فأين الحلول؟"، هكذا تفكر الشخصيات القوية، ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يتسامحوا مع الأعذار، ويكرهون قضاء الوقت في الاستماع إلى شخص يظل يشكو من شيء لا يمكن فعله، هؤلاء الناس يركزون جهدهم على العمل والتغلب على العقبات، إنهم يبحثون عن الحلول وليس البكاء والشكوى من المشكلات، إنهم يحاولون دائماً أن يجعلوا الأمور أفضل.

*الحذر في اختيار المعارف والأصدقاء

الشخص الذي يتمتع بشخصية قوية لا يعتمد على الآخرين لإبراز شخصيته، لذلك، فإنه حريص في علاقاته، شديد الدقة في اختيار الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول إلى حياته، أيضا القوي الشخصية متوافق مع نفسه ولديه تقدير عالٍ لذاته، وعندما يتعامل مع الناس يعرف قدرهم، كما يعرف بالضبط حدود العلاقات الاجتماعية والتعاون مع الآخرين، ولا يسمح بتخطي تلك الحدود، أيضا الشخص القوي لا يحتاج إلى مَن يشير إلى قدراته وأهدافه.

*الأقوياء يعرفون كيف يستمعون إلى الآخرين

يستمع معظم الناس لبعضهم بعضا من أجل تقديم إجابة عمّا يقال، لكن الشخصيات القوية تستمع بقلب وعقل مفتوحين، خاصة إذا كان مَن يتحدث يعيش أزمة حقيقية ويبحث عن حل.

*الأقوياء الشخصية يكرهون الاهتمام المصطنع

يعتقد الناس أن أصحاب الشخصيات القوية يستمتعون باهتمام الآخرين بهم، لكن هذا ليس صحيحاً، لأنهم يكرهون الاهتمام المصطنع وغير الحقيقي بهم، ويعرف الأقوياء أنهم يحظون باهتمام حقيقي ممّن يدرك مدى قوتهم على المستويين العاطفي والفكري.

*الشخص القوي يسيطر على مخاوفه

قد يكون لدى الشخصيات القوية مخاوف، ولكن هذه المخاوف لا تتحول إلى هوس مرضي من الخوف، فأصحاب الشخصيات القوية يواجهون مخاوفهم ويسيطرون عليها، بدلاً من ترك الخوف يسيطر على حياتهم.

*الأزمات والفشل.. فرص للتعلم والتطوّر

ترى الشخصيات القوية في الأزمات والفشل فرصاً لتحسين أنفسهم والتعلم والنمو والتطور، ورغم أن معظم الناس يعانون الأزمات والفشل وربما ينهار بعضهم، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات قوية يرفضون ترك الأزمات تفسد حياتهم.