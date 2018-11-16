النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تصحب برياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تصحب برياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:00 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض

تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
10,723

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تصحب برياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,579
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,876
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,466
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,453

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة