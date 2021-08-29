وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.

عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش.

"سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-29 عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش. وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 09:58 AM

"سعود الطبية" عن السكري الكاذب: عطش شديد وكمية كبيرة من البول قالت: تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في الإدرار





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عرّفت مدينة الملك سعود الطبية حالة السكري الكاذب، بأنها حالة نادرة تتصف بكثرة إخراج كمية من البول، وغالباً ما يشعر الشخص بالعطش.

وأضافت المدينة، في تغريدة على حسابها بتويتر، تحت عنوان "عش بوعي"، أن الحالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الهرمون المتحكم في إدرار البول أو عدم استخدام الجسم له بشكل فعّال.