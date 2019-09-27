النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين العاصمة المقدسة يكرِّم العميد "الصحفي"

لجهوده في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية

كرَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مدير إدارة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، العميد ‏فواز بن عبد المحسن الصحفي.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود الإدارة في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية، وما تنفذه من حملات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمين العاصمة المقدسة يكرِّم العميد "الصحفي"
سبق

كرَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مدير إدارة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، العميد ‏فواز بن عبد المحسن الصحفي.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود الإدارة في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية، وما تنفذه من حملات.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
10:36 PM

أمين العاصمة المقدسة يكرِّم العميد "الصحفي"

لجهوده في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
157

كرَّم أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، مدير إدارة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، العميد ‏فواز بن عبد المحسن الصحفي.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود الإدارة في التنسيق والتعاون الأمني في أعمال البلديات الفرعية، وما تنفذه من حملات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,103
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,195
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,202
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,774

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة