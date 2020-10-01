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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الشيخ نواف استقبله والوفد المرافق له والذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

الأمير منصور بن متعب الكويت

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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد
سبق

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:02 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:30 PM

منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

الشيخ نواف استقبله والوفد المرافق له والذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

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