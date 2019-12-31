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بومبيو: الإجراءات الدفاعية الأخيرة بالعراق تهدف إلى ردع إيران

قال: الولايات المتحدة سترد بقوة على أيِّ هجوم يستهدف مصالحها

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أيِّ هجومٍ من إيران أو من وكلائها يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.

وقالت "الخارجية" الأمريكية، في بيان، إن بومبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، رداً على الهجمات الإرهابية على قاعدة عراقية قرب كركوك التي قُتل فيها عددٌ من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وكرّر وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اُتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الولايات المتحدة الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بومبيو: الإجراءات الدفاعية الأخيرة بالعراق تهدف إلى ردع إيران
سبق

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أيِّ هجومٍ من إيران أو من وكلائها يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.

وقالت "الخارجية" الأمريكية، في بيان، إن بومبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، رداً على الهجمات الإرهابية على قاعدة عراقية قرب كركوك التي قُتل فيها عددٌ من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وكرّر وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اُتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
10:48 AM

بومبيو: الإجراءات الدفاعية الأخيرة بالعراق تهدف إلى ردع إيران

قال: الولايات المتحدة سترد بقوة على أيِّ هجوم يستهدف مصالحها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أيِّ هجومٍ من إيران أو من وكلائها يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.

وقالت "الخارجية" الأمريكية، في بيان، إن بومبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، رداً على الهجمات الإرهابية على قاعدة عراقية قرب كركوك التي قُتل فيها عددٌ من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وكرّر وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اُتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران.

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