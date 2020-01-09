"حساب المواطن" يودع أول دفعة في 2020.. 2.6 مليار لشهر يناير

الإجمالي 63.5 مليار ريال.. نسبة المستوفين لمعايير الاستحقاق 83%

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال؛ منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.2% عن الدفعة السابقة؛ مشيرًا إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالًا، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 59%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد؛ فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثرَ من 1.5 مليون مستفيد؛ مُشكّلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% متجاوزًا عددهن 806 آلاف مستفيدة، وشكّل الذكور المستقلون في دفعة شهر يناير 49%، والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.