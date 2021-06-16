توافق "سعودي- أمريكي" بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالتحديات المناخية

تعاون لتسريع استعمال الطاقة النظيفة وأنظمة الكهرباء قليلة الانبعاثات

‬ أصدر ت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تصريحًا مشتركًا، في ختام زيارة المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري للمملكة العربية السعودية.

وقال التصريح الصادر عن البلدين: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ملتزمتان بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي بجدية وعلى وجه السرعة.

وأضاف: سيعمل البلدان على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس والتشجيع الفعال لقمة ناجحة لدول مجموعة العشرين في إيطاليا والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في غلاسكو، ويؤكد كلا البلدين أهمية تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات للتكيف المناخي خلال العقد الحالي لتلافي النتائج المترتبة على التغير المناخي.

وقد أكد البلدان عزمهما على العمل معًا في دعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر دعمًا فاعلًا والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك في مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، تعزيز الجهود المبذولة تحت مظلة منتدى الحياد الصفري للمنتجين، بما في ذلك تخفيض غاز الميثان، والاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، التعاون حول المستقبل الواعد للهيدروجين النظيف لمعالجة أصعب القطاعات خفضًا للانبعاثات، والعمل بالشراكة من أجل تسريع تطوير الهيدروجين النظيف واستعماله، واضعين بعين الاعتبار مبادرات كلتا الدولتين في هذا الشأن، التعاون حول تسريع استعمال الطاقة النظيفة وأنظمة الكهرباء قليلة الانبعاثات في المنطقة وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.

كما اتفق البلدان على دعم الحلول القائمة على المحيطات وعلى الطبيعة لتعزيز الحد من الانبعاثات والتكيف، وبدء التعاون لتشجيع أبحاث التغير المناخي في مجالي الحد من الانبعاثات والتكيف؟

وشدّد الجانبان خلال نقاشهما المثمر المطول حول مبادراتهما الحالية والمستقبلية بالجهود المبذولة من الطرفين، على العمل معًا وتعزيز عملهما حتى اجتماع غلاسكو وما بعده.