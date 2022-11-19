الهلال يواصل التحضير تأهبًا للنهائي الآسيوي .. وخربين يلتحق بالفريق الخميس

واصل الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية، التي تركزت على الجوانب اللياقية والفنية، طبق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة.

حيث عمد المدير الفني رازفان لوشيسكو إلى تطبيق عددٍ من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، كما فرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويلتحق عمر خربين ببعثة الفريق الخميس المقبل؛ وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غدٍ الأربعاء؛ تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



